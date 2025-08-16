Italia, provincia della Premier: mai così tanti, c'è una Nazionale intera che gioca in Inghilterra!

La Premier chiama e l'Italia risponde. L'ultimo trasferimento verso l'Inghilterra è stato quello di Giovanni Leoni che tutte le big italiane hanno a lungo inseguito per tutta l'estate, ma dinnanzi alla ricchezza e al fascino del Liverpool nessuna è riuscita a competere. A sorridere è stato il Parma che ha incassato circa 35 milioni, bonus compresi e mantenendo il 10% sulla futura rivendita. Va sottolineato che anche la Sampdoria ha sorriso, considerando che il Parma dovrà girare circa 2,5 milioni ai blucerchiati che a loro volta avevano pattuito una percentuale proprio durante la trattativa conclusa un anno fa con gli emiliani che furono scaltri nel prelevarlo dalla Serie B.

Premier League sempre più azzurra

Chi guarderà quest'anno la Premier League con un certo interesse sarà il CT Gennaro Gattuso che può contare su un undici competitivo di azzurri che militano in Inghilterra. In porta la certezza è Guglielmo Vicario, fresco vincitore dell'Europa League con il Tottenham e punto fermo degli Spurs che ritroveranno da quest'anno un posto in Champions League. Detto di Leoni, non va dimenticato Riccardo Calafiori che l'Arsenal un anno fa pagò 50 milioni al Bologna dopo l'ottimo exploit agli Europei e che ha saltato quasi metà stagione a causa di numerosi problemi al ginocchio sinistro. La novità è Diego Coppola, che quest'anno per soli 12 milioni ha lasciato il Verona per approdare al Brighton dopo la convocazione di Luciano Spalletti che lo ha selezionato per le sfide contro Norvegia e Modova.

A centrocampo comanda Tonali

Sandro Tonali è stato l'investimento principale del Newcastle che due anni fa è tornato in Champions League e ha puntato sul centrocampista che ha vinto lo scudetto da protagonista con il Milan di Pioli. Proprio con gli inglesi ha alzato una Coppa di Lega dopo 65 anni di digiuno assoluto. Emerson Palmieri invece, campione d'Europa nel 2021, dal 2018 al 2021 ha giocato pochissimo al Chelsea che lo aveva prelevato dalla Roma. Poi la parentesi in Francia con il Lione, trovando la sua collocazione definitiva con il West Ham, vincendo una Conference League in finale contro la Fiorentina nel 2023. Kayode (Brentford) e Udogie (Tottenham) sono i due esterni invece che sono stati prelevati dalla Fiorentina e dall'Udinese.