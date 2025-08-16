Termina con un pareggio a reti inviolate il match tra Aston Villa e Newcastle, valido per la pirma giornata della Premier League 2025/2026. Al Villa Park, gli uomini di Unai Emery restano in 10 dopo il rosso a Ezri Konsa (66'), senza però perdere terreno a vantaggio dei Magpies di Sandro Tonali. Schierato titolare, l'ex Milan ha giocato l'intera partita. Nessun esordio invece per l'altro ex rossonero Malick Thiaw, rimasto in panchina fino al triplice fischio. Così anche l'obiettivo di mercato della Roma Leon Bailey, lasciato in tribuna dal tecnico spagnolo e dunque sempre più vicino alla corte di Gian Piero Gasperini. La prossima giornata, l'Aston Villa scenderà sul campo del Brentford (23/08) mentre il Newcastle ospiterà il Liverpool campione in carica di Arne Slot (25/08), che venerdì 15 ha inaugurato il campionato imponendosi per 4-2 sul Bournemouth: a segno anche l'ex Juve Federico Chiesa (l'azzurro ha dichiarato al termine del match di essere stato penalizzato dal suo trascorso in bianconero).