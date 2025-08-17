Sliding door Chiesa: quando un gol può cambiarti la vita  

E pensare che la nuova stagione in Premier di Federico Chiesa , 27 anni, era cominciata nello stesso modo in cui era finita la prima. In panchina. Preceduta da una ridda di congetture sul futuro, sul possibile rientro in Italia, sulle difficoltà di rimanere al Liverpool e bla bla bla. Poi, invece, a Ferragosto sono scattate le sliding doors, le porte scorrevoli delle possibilità e delle scelte che in ogni momento della vita possono portare a conseguenze diverse. Nel Diogo Day, il giorno in cui Anfield, commuovendo il mondo, onora Jota e suo fratello André, a otto minuti dalla fine accade l'imprevisto: i campioni d'Inghilterra sono inchiodati sul 2-2 dal Bournemouth che, grazie alla doppietta di Semenyo, rimonta clamorosamente le reti di Ekitike e Gakpo . È allora che Slot richiama Wirtz , Mister 135 milioni di euro, l'acquisto più costoso nella storia della Premier e manda in campo Federico. Al quale bastano sei minuti per segnare il gol che fa vincere i Reds prima della chiusura conto by Salah e, soprattutto, il gol che può cambiare la vita del campione d'Europa nel 2021 con l'Italia di Mancini. È da allora che il calcio è alla ricerca di Chiesa.

Il ritorno di Federico

È presto per dirlo, però abbiamo forse cominciato a ritrovarlo proprio nel giorno di Diogo, al quale Federico era legato. Per questo, ha dedicato a lui le ad André la prima prodezza in Premier. Campione d'Europa nel 2021, si diceva .Era l'11 luglio, a Wembley. Dura solo un attimo la gloria, ha intitolato Dino Zoff la sua autobiografia. Per Federico, è durata sei mesi, sino al 9 gennaio 2022. All'Olimpico, la Juve batte la Roma 4-3, ma dopo un contrasto di gioco con Smalling, il mattatore azzurro riporta la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Torna in campo dopo dieci mesi, segna di nuovo dopo dodici, in Coppa Italia, ma è il primo a saperlo: deve ricominciare tutto daccapo. Con l'aggravante di non sentirsi né carne né pesce nell'ultimo anno di Allegri, pencolando tra la fascia e il ruolo di seconda punta. Quando in panchina arriva Thiago Motta, Federico capisce: a Torino il tempo è scaduto. Sulla carta, il Liverpool è il miglior salvagente anche se la concorrenza in attacco è tremenda: Salah, Gakpo, Szoboszlai, Jota, Luis Diaz, Darwin Nunez.

"Ho dimostrato che ci può essere spazio anche per me"

È dura per Slot rimettere Chiesa al centro del villaggio, ma l'italiano non demorde. "Se vuoi giocare nel Liverpool, una delle migliori squadre del mondo, impari che devi essere pronto, sempre. Anche se puoi stare in campo per dieci, quindici o venti minuti. Contro il Bournemouth ho dimostrato che ci può essere spazio anche per me. Aggiungo: in questi mesi, Slot si è comportato molto bene nei miei confronti. Centravanti? Gioco dovunque lui voglia". E il successore di Klopp, di rimando: "Nonostante sia stato costretto a saltare la tournée in Asia, Federico mi ha dimostrato quanto tenga ai Reds. Questo mi piace molto". Il mercato chiuderà il primo settembre e, sul mercato, vale una regola: never say never, mai dire mai, "però, qui sono felice e qui voglio rimanere per vincere molti trofei".

Trasparente il desiderio di Federico che alla Juve non le ha mandate a dire: "L'anno scorso sono arrivato a Liverpool dopo non essermi allenato per un mese, decisione della società bianconera fortemente penalizzante". Il passato è passato, ora bisogna cogliere l'attimo. Come con il Bournemouth. Auspicabilmente, anche lunedì a Newcastle e il 31 di nuovo ad Anfield, contro l'Arsenal. Fra sliding doors e Slot da sfruttare, Chiesa sa ciò che deve fare. Per se stesso, per i Reds. E anche per Gattuso e la nuova Italia. Le porte della Nazionale si erano malinconicamente chiuse davanti a lui il 29 giugno 2024 a Berlino, dopo che la Svizzera ci aveva buttato fuori dall'Europeo. Ma le porte, si sa, possono essere scorrevoli.