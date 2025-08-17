Milan, senti Guardiola: "Reijnders tra i migliori acquisti della storia del City". E sul mercato...

Il Manchester City ha iniziato al meglio la sua stagione in Premier League , con una netta vittoria per 4-0 sul campo del Wolverhampton . La squadra di Guardiola sembra infatti già essersi ripresa dalla crisi che ha caratterizzato l'ultima stagione, anche grazie a rinforzi importanti che sono arrivati dal mercato come quelli di Tijjani Reijnders dal Milan e Ryan Cherki dal Lione. Proprio l'ex rossonero è stato il protagonista del poker, con assist e gol per lanciare la sua nuova squadra. Nel post partita l'allenatore spagnolo ha parlato proprio del mercato, facendo emergere un'esigenza importante dopo le voci per Donnarumma e Rodrygo.

Guardiola esalta Reijnders: "Tra i migliori acquisti della storia"

Guardiola ha sottolineato così la prestazione di Tijjani Reijnders, autore del gol del momentaneo 2-0: "Prestazione davvero buona. Un ragazzo adorabile che ha lasciato il segno fin dal primo giorno. Con la sua velocità può dare una mano a centrocampo. Al Milan e in nazionale è stato eccezionale. Sapevamo che sarebbe stato un acquisto di punta per i prossimi anni del Manchester City, è uno dei migliori acquisti della storia del club". Successivamente, sulle esigenze di mercato soprattutto in uscita: "Abbiamo ancora qualche giocatore in uscita, ma credo che sia lo stesso per molti club. È difficile perché voglio bene a questi ragazzi, a loro piace stare qui e la situazione non è semplice, ma ne sono consapevoli. Abbiamo tanti giocatori, domani due saranno fuori dalla lista e saranno quattro o cinque quando torneranno gli infortunati".

"Se un giocatore vuole andarsene..."

Pep, infine, ha spiegato la sua visione in merito ai troppi giocatori presenti in rosa: "Non è la situazione ideale. Non so esattamente in quanti partiranno. Ci sono ancora tre settimane di tempo. Succede in tante squadre, hanno rose ampie e devono cedere giocatori. Ogni allenatore vuole lavorare con il giusto numero di giocatori, e non vuoi lasciare nessuno fuori. Mi piace avere una rosa lunga per competere in tutte le competizioni, ma non voglio lasciare i giocatori a casa. Non è salutare. Così non puoi creare una buona atmosfera per competere. Tutti devono sentirsi in grado di giocare e di aiutare. Il club lo sa dalla scorsa stagione, non è una novità ma la situazione è quella che è. Nelle prossime due settimane si parlerà con i giocatori e gli agenti per trovare una soluzione. Se un giocatore vuole andarsene deve farlo alle condizioni del club. Non ha senso restare se non si è felici, ma la decisione finale è al 100% del club e non mia. Non so cosa succederà".