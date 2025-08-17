L’Arsenal stende lo United, decide Calafiori. Chelsea solo 0-0. Tris Nottingham, Ndoye subito gol!

Avvio di stagione in salita per il Manchester United, che cade in casa contro l' Arsenal nell'incontro valido per la prima giornata di Premier League. Gli uomini di Ruben Amorim , chiamati a riscattare il 15º posto dello scorso campionato, si arrendono col finale di 1-0: risultato deciso dal colpo di testa dell'ex Bologna Riccardo Calafiori . La prossima giornata, i Red Devils saranno ospiti del Fulham il 24 agosto, mentre i Gunners di Mikel Arteta riceveranno il Leeds sabato 23. All'Old Trafford, è lo United a guadagnare la prima occasione da gol con Bryan Mbeumo , che al 6' minuto controlla in area e chiama in causa David Raya , bravo a respingere la conclusione. Ma a sbloccare le marcature sono gli ospiti con Calafiori, che al 13' appoggia di testa sugli sviluppi di un corner. I padroni di casa provano a pareggiare i conti, rendendosi pericolosi con la bella conclusione angolata di Matheus Cunha , intercettata però dal portiere dei Gunners. Nella ripresa, è ancora Raya a prendersi la scena respingendo la punizione di Bruno Fernandes . Superata l'ora di gioco, Declan Rice riceve un filtrante in area e batte a rete, ma la conclusione viene deviata in scivolata. Al triplice fischio esultano gli ospiti.

Calafiori: "Chiesa? Lo aspetto in Nazionale"

Queste le parole di Calafiori al termine del match: "Era difficile partire meglio di così, gol e tre punti ad Old Trafford. Questa città mi porta fortuna, l'anno scorso è stato più bello il gol ma forse questo è ancora più importante – ha dichiarato ai microfoni Sky –. Sulle palle inattive lavoriamo tantissimo". Il difensore azzurro ha poi risposto sull'altro italiano andato a segno nella prima giornata di Premier League, ovvero l'ex Juve Federico Chiesa, che al termine della gara contro il Bournemouth (4-1) ha dichiarato di essere stato penalizzato dal suo trascorso in bianconero. "Chiesa? Ci siamo conosciuti nell'ultimo Europeo, spero possa ritrovare continuità. Mi auguro di vederlo presto in Nazionale, gli mando un abbraccio".

Pari Chelsea. Tris Nottingham

Termina in parità la sfida tra Chelsea e Crystal Palace. A Stamford Bridge, gli uomini di Enzo Maresca, campioni del mondo in carica, non sono andati oltre il pareggio a reti inviolate contro la formazione di Oliver Glasner, già reduce dal trionfo in Community Shield contro il Liverpool, che si è aggiunto alla storica finale di Fa Cup vinta la scorsa stagione contro il Manchester City. L’agenda dei Blues prevede ora la sfida con il West Ham - reduce dal ko per 3-0 contro i neo promossi del Sunderland - in programma il 22 agosto al London Stadium. I Glaziers invece affronteranno il Nottingham Forest: appuntamento il domenica 24 al al Selhurst Park. Esordio senza imprevisti invece per il Nottingham Forest, che supera il Brentford in casa per 3-1. Gli uomini di Nuno Espirito Santo - che lo scorso campionato hanno chiuso al 7º posto - raccolgono così i primi 3 punti in classifica grazie alle reti di Chris Wood (5’, 45’+2’) e Dan Ndoye (42’). Ospiti a segno con Igor Thiago (78’, rig.). La seconda giornata vedrà le api ospitare l’Aston Villa sabato 23. Alle 21 di lunedì 18 il fischio d'inizio di Leeds-Everton a chiudere la prima giornata di Premier League.