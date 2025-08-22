Leoni, Slot già pazzo: "Sembra al Liverpool da una vita e ha solo 18 anni, impressionante"

LI VERPOOL (Inghilterra) - Il Liverpool campione d'Inghilterra in carica sfiderà domenica il Newcastle di Tonali nella seconda giornata di Premier League dopo il successo al debutto contro il Bournemouth nel segno di Federico Chiesa . Arne Slot ha palrato nella conferenza stampa della vigilia soffermandosi anche sull'ultimo arrivato, Giovanni Leoni . L'allenatore olandese ha speso belle parole verso l'ex difensore del Parma: "È un bel ragazzo, come la maggioranza degli italiani (scherza, ndr). A 18 anni è approdato qui e gioca già come se fosse parte della squadra da tempo. È impressionante vedere quanto sia alto, veloce e sicuro con la palla tra i piedi. C’è un motivo se lo abbiamo pagato così tanto: lo consideriamo un grande talento".

Sulla sfida ai Magpies

"Penso che se vai a Newcastle sai cosa aspettarti. Li abbiamo giocati tre volte la scorsa stagione e due volte il loro livello di intensità era superiore al nostro. Nella partita in trasferta, specialmente nei primi 60 minuti, sono stati davvero intensi e meritavano il vantaggio. Anche nella finale di Coppa di Lega sono stati più intensi di noi. Quindi, non credo che abbiano bisogno di qualcosa da aggiungere perché siano intensi se giocano al St. James' Park. A parte l'intensità, è un'ottima squadra, hanno anche una squadra in grado di lottare, se così si vuole, hanno giocatori adatti a farlo, ma hanno anche giocatori che sono molto a loro agio con la palla. Quindi, una delle migliori squadre del campionato e una delle partite in trasferta più difficili della stagione, soprattutto come si dice qui, «under the lights»"