Follia Trafford, primo ko per Guardiola: il Tottenham espugna l'Etihad

Il Tottenham di Thomas Frank espugna l'Etihad Stadium: è 2-0 il risultato finale con cui gli Spurs hanno messo ko il Manchester City di Pep Guardiola. Una prestazione eccellente e senza sbavature quella messa in mostra dal club londinese, che ha fruttato una vittoria fondamentale grazie alla quale si piazza momentaneamente al primo posto in classifica, a punteggio pieno. Ad aprire le marcature ci ha pensato ancora una volta Brennan Johnson su un assist perfetto di Richarlison al 35', con il gol soggetto anche alla verifica del VAR prima di essere confermato poi dall'arbitro inglese Peter Bankes. Il tracollo del Manchester City arriva soltanto dieci minuti più tardi, quando l'ormai nota costruzione dal basso della squadra di Guardiola, si è trasformato in un vero e proprio harakiri tattico: errore madornale del portiere neoarrivato James Trafford , che regala di fatto il gol del 2-0 al Tottenham, con Palhinha che non si fa trovare impreparato e porta a due i gol di vantaggio degli Spurs sul City a fine primo tempo.

Trafford la combina grossa, Guardiola si dispera: disastro City

La seconda giornata di Premier League si apre con il tracollo del Manchester City. Giornata da dimenticare per i Citizens e, purtroppo, per James Trafford, nuovo portiere dei Citizens che ha, di fatto, relegato in panchina - e forse anche lontano da Manchester - Ederson. Se l'esordio dell'ex Burnley si è rivelato piuttosto positivo alla prima giornata contro il Wolverhampton, non si può affatto dire lo stesso del lunch match andato in scena all'Etihad Stadium. Trafford si è reso, infatti, protagonista di un errore madornale che è costato il doppio svantaggio ai suoi, regalando palla agli attaccanti del Tottenham. Non sono tardate ad arrivare, ovviamente, le reazioni dalla panchina di Pep Guardiola ed Ederson: mani in testa per il primo, sbigottimento per il secondo, quasi come a voler cercare di capire cosa ci sia stato dietro la scellerata scelta di giocare il pallone in area di rigore in una situazione di difficoltà difensiva. Il City ha comunque provato a restare in partita, cercando più volte la via della porta e sfiorando la traversa negli ultimi istanti del match con un colpo di testa di Bernardo Silva, senza però trovare il gol.