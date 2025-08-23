Gyokeres, prima doppietta: l'Arsenal ne fa 5 al Leeds. L'Aston Villa perde di misura

Manita dell'Arsenal al Leeds e seconda vittoria su due gare giocate per la formazione di Mikel Arteta: i Gunners hanno piegato gli avversari con un secco 5-0. Nel primo tempo aprono le marcature Timber prima (34°) e Saka poi (45°): nella ripresa si scatena il nuovo acquisto Gyokeres con una doppietta (48° e 90° su rigore) prima della seconda firma personale di Timber (56°). L'Arsenal vola così in testa alla classifica a punteggio pieno, raggiungendo la sorpresa Tottenham che nel pomeriggio ha battuto il Manchester City di Guardiola in trasferta.