Gyokeres, prima doppietta: l'Arsenal ne fa 5 al Leeds. L'Aston Villa perde di misura

Manita dell'Arsenal al Leeds e seconda vittoria su due gare giocate per la formazione di Mikel Arteta: i Gunners hanno piegato gli avversari con un secco 5-0. Nel primo tempo aprono le marcature Timber prima (34°) e Saka poi (45°): nella ripresa si scatena il nuovo acquisto Gyokeres con una doppietta (48° e 90° su rigore) prima della seconda firma personale di Timber (56°). L'Arsenal vola così in testa alla classifica a punteggio pieno, raggiungendo la sorpresa Tottenham che nel pomeriggio ha battuto il Manchester City di Guardiola in trasferta.
Aston Villa ko, vincono Brentford e Burnley
Parte male l'Aston Villa. Il club londinese, dopo lo scialbo 0-0 della prima giornata contro il Newcastle, cade in casa del Brentford senza riuscire a lasciare il segno sulla partita. Per i padroni di casa, orfani di Bryan Mbeumo - ceduto al Manchester United per 65 milioni di euro - a sbloccare il match ci ha pensato Dango Ouattara al 12', 'rischiando' di raddoppiare al 43' con il gol - annullato dal VAR - dell'ex Sampdoria Mikkel Damsgaard. Striscia di due sconfitte consecutive per il Wolverhampton - anche quest'ultimi hanno alimentato la campagna acquisti dei Red Devils con la cessione di Matheus Cunha - questa volta per 1-0 contro il Bournemouth. Ad aprire (e chiudere) le marcature per il Bournemouth ci ha pensato il centrocampista Marcus Tavernier al quarto minuto di gioco, con i padroni di casa che riscattano la sconfitta per 4-2 subita contro il Liverpool dell'ex Cherries Milos Kerkez. Vince anche il Burnley contro il neopromosso Sunderland, grazie ai protagonisti del match Jaidon Anthony e Josh Cullen, autori rispettivamente di un gol ed un assist.