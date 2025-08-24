Tuttosport.com

Muniz, aspettando l'Atalanta segna...nella sua porta. Ma allo United non basta neanche questo

Il brasiliano cercato dai nerazzurri protagonista in negativo con il suo Fulham, che però riesce a pareggiare contro Amorim
1 min
Muniz, aspettando l'Atalanta segna...nella sua porta. Ma allo United non basta neanche questo

Il Manchester United smuove la sua classifica della Premier League e, dopo la sconfitta in casa contro l'Arsenal, esce con un pareggio dal campo del Fulham. Ancora una prestazione poco convincente degli uomini di Amorim che prima passano in vantaggio grazie all'autorete di Rodrigo Muniz, propiziata da Yoro, e poi si fa raggiungere dal gol di Smith Rowe. Secondo pari di fila invece per i londinesi che salgono a quota due punti agganciando in classifica il Crystal Palace.

Vince l'Everton dei Friedkin

Ottiene tre punti importanti l'Everton, che batte in casa, per 2-0, il Brighton. All'Hill Dickinson Stadium di Liverpool, le reti sono state messe a segno da Ndiaye e Garner. Gli ospiti invece falliscono un rigore (calciato da Welbeck). Pari nell'altro match di Premier delle ore 15 dove Crystal Palace e Nottingham Forest hanno terminato il match sul punteggio di 1-1: Hudson-Odoi risponde al vantaggio dei padroni di casa firmato da Sarr.

