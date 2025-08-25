Tonali ko, il Liverpool di Chiesa e Leoni passa 3-2 all'ultimo respiro a Newcastle!  

NEWCASTLE (Inghilterra) - Il Liverpool campione in carica chiude la seconda giornata della Premier League vincendo nuovamente all'ultimo respiro e questa volta sul campo del Newcastle per 3-2 dopo esser stato avanti 2-0 e in superiorità numerica!

Reds in vantaggio al 35' con un tiro velenoso da fuori area rasoterra di Gravenberch che sorprende Pope sul suo palo. Per i Magpies la strada si fa in salita quando nel recupero l'arbitro estrae il giallo verso Gordon dopo un brutto fallo da dietro su Van Dijk ma, dopo la segnalazione del Var, il direttore di gara cambia decisione mostrando il rosso al giocatore lasciando la squadra di Howe in 10. Ad inizio ripresa, alla prima azione, la squadra di Slot raddoppia: Gakpo viene murato, la sfera gli ritorna tra i piede ed è lucido nel servire subito Ekitike che fa partire un destro potente e preciso per il 2-0.

Malgrado l'inferiorità numerica i padroni di casa non si arrendono e al 57' Bruno Guimaraes stacca alto arrivando sull'ottimo cross di Valentino Livramento per segnare di testa il gol dell'1-2. Però piove sul bagnato per i bianconeri perché al 66' Sandro Tonali è costretto a lasciare la partita per un infortunio alla spalla, mentre al 76' è Joelinton che deve alzare bandiera bianca. Negli ultimi 10' Slot manda in campo Federico Chiesa (per Ekitike) ma il Liverpool non riesce a comandare il gioco e all'87', su rilancio di Pope, la difesa di Slot si fa sorprendere, Allison esce male e Osula riesce toccare la sfera quanto basta per beffare il portiere dei Reds per il 2-2! Negli 11 minuti di recupero sono i Magpies che comandano le operazioni procurandosi anche degli anoli ma al 100', nel momento più complicato, ecco nuovamente dalla panchina l'eroe per Slot: azione corale con asisst perfetto di Szoboszlai per Ngumoha (entrato al 96' per Gakpo) che da solo sul secondo palo trafiffe Pope per il successo.