Manchester United, eliminazione clamorosa dalla Coppa di Lega: vince il Grimsby Town dopo 26 rigori!

Il Manchester United è stato eliminato dalla Coppa di Lega inglese ai rigori dal Grimsby, squadra della League Two, la quarta serie calcistica inglese.Sotto di due gol al 30' (reti di Vernam e Warren), i Red Devils rimontano con Mbeumo (75') e Maguire (89') ma vengono condannati da una serie infinita dal dischetto: decisivi gli errori di Cunha e Mbeumo stesso.