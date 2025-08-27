Tuttosport.com

Manchester United, eliminazione clamorosa dalla Coppa di Lega: vince il Grimsby Town dopo 26 rigori!

I Red Devils abbandonano subito l'EFL Cup contro una squadra di quarta divisione: decisivi gli errori di Cunha e Mbeumo
1 min
Manchester United, eliminazione clamorosa dalla Coppa di Lega: vince il Grimsby Town dopo 26 rigori! © Getty Images

Il Manchester United è stato eliminato dalla Coppa di Lega inglese ai rigori dal Grimsby, squadra della League Two, la quarta serie calcistica inglese.Sotto di due gol al 30' (reti di Vernam e Warren), i Red Devils rimontano con Mbeumo (75') e Maguire (89') ma vengono condannati da una serie infinita dal dischetto: decisivi gli errori di Cunha e Mbeumo stesso.

Le altre gare

Avanzano invece le altre favorite. Il Fulham batte il Bristol 2-0 con un autogol di Tanner (8') e la rete di Jimenez (21'). Goleada del Brighton per 6-0 contro l'Oxford: in gol Boscagli (13'), Gruda (20'), Gomez (60'), Tzimas (71' e 77') e Watson (86'). Vittoria per 2-0 per l'Everton contro il Mansfield con i sigilli di Alcaraz (51') e Beto (89').

