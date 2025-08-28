Amorim, United sfasciato: "Hanno dimostrato cosa vogliono, è così chiaro"

Forse il Manchester United ha toccato il punto di non ritorno. I Red Devils , dopo una partenza difficile in Premier , sono stati eliminati dalla Carabao Cup ai calci di rigore da una squadra di quarta divisione : il Grimsby Town . Inutile sottolineare lo stato d'animo dei tifosi da diverso tempo a questa parte, con una squadra storica come lo United che sembra essere sempre più lontana ad un ritorno ai massimi livelli. Ovviamente al centro delle critiche c'è Ruben Amorim , che lo scorso anno ha ereditato la squadra di Ten Hag (poi passata ad interim a Van Nistelrooij) senza riuscire a lasciare un'impronta decisiva. E proprio ieri sera il tecnico dei Red Devils, nel post partita, ha sbottato così mettendo a nudo tutti i problemi della sua formazione: "Penso che abbia vinto la squadra migliore, l'unica squadra che era davvero in campo. Il modo in cui abbiamo iniziato la partita, senza alcuna intensità, ci ha fatto perdere il controllo. Quando perdi ma vedi qualcosa di nuovo è diverso, quando vedi una cosa come quella di oggi... è difficile parlarne".

"A volte è troppo"

Poi, le scuse ai tifosi: "Voglio oslo dire che mi dispiace davvero tanto per i tifosi. Per il sostegno che mi hanno dato, per tutto il sostegno che danno alla squadra. Non ho niente da dire e mi dispiace davvero tanto. La cosa più deludente? Tutto. Era come se non fossimo mai arrivati qui". Ma la frase più impattante di Amorim, probabilmente, è quella in cui fa riferimento alle intenzioni della squadra: "Ho sentito che oggi i miei giocatori hanno espresso a gran voce ciò che vogliono". Quando gli viene chiesto di spiegare meglio, la risposta è molto semplice: "Penso che sia facile capirlo. Concentriamoci sulla prossima partita e poi ci fermeremo per le Nazionali, penseremo bene a quanto è accaduto. Dovrebbe essere mio compito capire cosa è successo, è un problema più grande del risultato. E a volte è troppo".