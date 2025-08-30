Seconda vittoria di fila per il Chelsea di Enzo Maresca che, grazie al successo per 2-0 nel derby contro il Fulham, vola momentaneamente in solitaria in testa alla Premier League a quota 7 punti. I Blues la sbloccano nel finale del primo tempo, in pieno recupero, grazie alla firma di Joao Pedro che sfrutta al meglio l'assist di Enzo Fernandez. Nella ripresa, al minuto 56, il raddoppio arriva grazie al centrocampista argentino che segna il 2-0 dagli undici metri. Primo ko stagionale per il Fulham che in classifica resta fermo a due punti, frutto dei pareggi contro Brighton e Manchester United. Proprio i Red Devils vincono in extremis in casa contro il Burnley per 3-2 grazie al rigore siglato da Bruno Fernandes in pieno recupero: a segno anche Mbeumo.
Tottenham ko, vince l'Everton
Arriva la prima sconfitta per il Tottenham che in casa perde di misura contro il Bournemouth grazie alla rete di Evanilson. Vince l'Everton per 3-2 in casa dei Wolves così come il Sunderland per 2-1 contro il Brentford grazie alle reti di Le Fee e Isidor.