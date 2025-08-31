© EPA
BRIGHTON (Regno Unito) - Bella vittoria del Brighton in rimonta, in casa, contro il Manchester City nella terza giornata della Premier League. La formazione di Guardiola - eurorivale del Napoli - passa in vantaggio con il solito Erling Haaland, prima di subire il clamoroso ribaltone della squadra guidata da Hurzeler firmato da Milner su calcio di rigore e Gruda. Colpaccio del Liverpool che vince la terza gara su tre e vola in solitaria in testa alla Premier League a punteggio pieno: la decide Szoboszlai che al minuto 83 piega l'Arsenal di Arteta e Gyokeres.
Tris West Ham al Nottingham
Sorride anche il West Ham, che espugna il campo del Nottingham Forest per 3-0 con le reti di Bowen, Paquetà (rigore) e Wilson. Nella formazione ospite assente Nicolò Savona, ancora alle prese con i postumi del problema alla caviglia accusato nei mesi scorsi, mentre Douglas Luiz assiste alla disfatta dei compagni dalla panchina per l'intero arco dell'incontro.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League