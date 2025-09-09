Espirito Santo esonerato dal Forest: rapporto teso con Marinakis, tre nomi per sostituirlo

Il Nottingham Forest ha ufficialmente voltato pagina. Dopo settimane di speculazioni e segnali sempre più chiari di tensione interna, il club inglese ha deciso di separarsi da Nuno Espírito Santo , sollevandolo dall’incarico l'allenatore. La decisione arriva in un momento delicato e un inizio di campionato difficile, compreso il 3-0 subito contro il West Ham nella terza giornata di Premier League. Un epilogo annunciato, che arriva dopo settimane di tensioni interne e un rapporto sempre più complicato con il proprietario Evangelos Marinakis . Ora, con l’obiettivo di dare continuità al progetto e valorizzare gli investimenti fatti, il presidente, è chiamato a scegliere il profilo giusto per guidare la squadra nella nuova stagione. Secondo i media inglesi, l’annuncio del successore potrebbe arrivare a breve, sono diversi i nomi in lista.

Una rottura annunciata: cosa è successo tra Nuno e il club

Le crepe tra Nuno Espírito Santo e la dirigenza del Forest si sono allargate nel corso dell’estate. A rivelarlo era stato lo stesso allenatore, che in una recente intervista aveva ammesso come il suo rapporto con il proprietario Marinakis fosse cambiato rispetto alla stagione precedente. “Eravamo molto vicini, parlavamo ogni giorno. Ora non è più così”, aveva dichiarato con tono rassegnato. Le sue parole avevano lasciato intendere una frattura interna, aggravata forse da scelte di mercato non condivise o da una visione diversa sul futuro del club. Nonostante una campagna acquisti imponente - con 13 nuovi arrivi per circa 233 milioni di euro tra cui Ndoye, Douglas Luiz e Savona - il feeling tra allenatore e dirigenza non è mai decollato. E alla lunga, questa distanza ha presentato il conto.

Il comunicato dell’esonero e i nomi per la panchina

Nel comunicato ufficiale, il Nottingham Forest ha confermato la separazione da Espírito Santo, ringraziandolo per il lavoro svolto e ricordando con affetto il suo contributo durante la stagione 2024/25. “Occuperà sempre un posto speciale nella nostra storia”, si legge nella nota diffusa dal club. Ma ora lo sguardo è rivolto al futuro. Secondo quanto riportato dalla BBC, la dirigenza sarebbe vicina a scegliere il nuovo allenatore e tra i nomi più caldi spicca quello di Ange Postecoglou, ex Tottenham. Oltre a lui ci sarebbero anche Oliver Glasner, del Crystal Palace, e Andoni Iraola, allenatore del Bournemouth. Tutti profili con esperienza in Premier League, ritenuti in grado di valorizzare una rosa rinforzata durante l’ultima finestra di mercato. Marinakis punta a un tecnico in grado di gestire le pressioni e riportare stabilità, mentre il club cerca di consolidare la propria posizione nelle competizioni europee e nella massima serie inglese.