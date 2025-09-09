"Non voleva Douglas Luiz": l'ex Juve tra i motivi dell'esonero di Espirito Santo

Il Nottingham Forest ha ufficialmente voltato pagina. Dopo settimane di speculazioni e segnali sempre più chiari di tensione interna, il club inglese ha deciso di separarsi da Nuno Espirito Santo , sollevandolo dall’incarico l'allenatore. La decisione arriva in un momento delicato e un inizio di campionato difficile, compreso il 3-0 subito contro il West Ham nella terza giornata di Premier League . Un epilogo annunciato, che arriva dopo settimane di tensioni interne e un rapporto sempre più complicato con il proprietario Evangelos Marinakis . Ora, con l’obiettivo di dare continuità al progetto e valorizzare gli investimenti fatti, il presidente greco ha scelto ufficialmente l'ex Tottenham Ange Postecoglou per guidare la squadra nella nuova stagione.

Espirito Santo, il comunicato sull'esonero

Nel comunicato ufficiale, il Nottingham Forest ha confermato la separazione da Espirito Santo, ringraziandolo per il lavoro svolto e ricordando con affetto il suo contributo durante la stagione 2024/25: “Occuperà sempre un posto speciale nella nostra storia”, si legge nella nota diffusa dal club. Ma ora lo sguardo è rivolto al futuro. Marinakis ha infatti scelto Postecoglou, fresco vincitore dell'Europa League, in grado di gestire le pressioni e riportare stabilità

Nottingham forest, ufficiale l'arrivo di Postecoglou

Il club inglese ha annunciato la nomina di Postecoglou tramite un comunicato ufficiale: "Il Nottingham Forest è lieto di confermare la nomina di Ange Postecoglou ad allenatore della prima squadra del club. Postecoglou è dirigente da oltre 25 anni e arriva a Trentside con un'esperienza maturata gareggiando regolarmente e vincendo trofei ai massimi livelli. Dopo aver disputato stagioni di grande successo con il Brisbane Roar e lo Yokohama F. Marinos, vincendo il campionato con entrambi i club, è stato nominato allenatore del Celtic nel giugno 2021. Un mandato di successo a Glasgow ha visto Postecoglou vincere la doppietta nazionale nella sua prima stagione in Scozia e il triplete nel suo secondo anno, che gli è valso una nomination per il premio FIFA World Coach of the Year nel 2023. Trasferitosi in Inghilterra per assumere la guida del Tottenham Hotspur, che si classificò quinto nella sua prima stagione, Postecoglou guidò gli Spurs al loro primo trofeo importante in 17 anni, vincendo l'Europa League nel 2024/25 e qualificandosi per la Champions League. Il proprietario, Evangelos Marinakis, ha dichiarato in merito alla nomina di Postecoglou: 'Portiamo al Club un allenatore con una comprovata e costante esperienza nella vittoria di trofei. La sua esperienza nell'allenare squadre ai massimi livelli, unita al suo desiderio di costruire qualcosa di speciale con noi al Forest, lo rendono una persona fantastica per aiutarci nel nostro percorso e raggiungere costantemente tutti i nostri obiettivi. Dopo aver ottenuto la promozione in Premier League e aver costruito con costanza stagione dopo stagione per assicurarci il titolo europeo, ora dobbiamo fare il passo giusto per competere con i migliori e lottare per i trofei. Ange ha le credenziali e il curriculum per riuscirci, e siamo entusiasti che si unisca a noi nel nostro ambizioso viaggio'".