City-United: un derby per due in cerca di riscatto

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Lo scorso gennaio, il sindaco di Manchester Andy Burnham, parlando degli ambiziosi progetti di Jim Ratcliffe, che prevedono fra l’altro l’ampliamento e l’ammodernamento di Old Trafford, definì la sua città “la capitale globale del calcio”. Nove mesi dopo, alla vigilia del primo derby della stagione, le parole di Burnham sembrano più un auspicio che un dato di fatto. Oggi pomeriggio, infatti, all
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi