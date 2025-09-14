BURNLEY (Regno Unito) - Non si ferma la striscia di successi del Liverpool 2025-26. Nel match valido per la quarta giornata di Premier League, infatti, i Reds sbancano il Turf Moor di Burnley a tempo scaduto grazie al calcio di rigore trasformato da Mohamed Salah , fuoriclasse egiziano ammirato in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma: gli uomini di Arne Slot si portano così a quota 12 punti in classifica , tre in più delle prime inseguitrici, Arsenal, Tottenham e Bournemouth. Nel derby di Manchester trionfa il City che liquida lo United col punteggio di 3-0. Apre le danze Foden nel primo tempo al minuto 18, poi si scatena Haaland con l'ennesima doppietta in Premier League arrivata ai minuti 52 e 68. Grande prova di Donnarumma che nega in più occasioni la rete agli uomini di Amorim.

Il 'caso' Kerkez e l'ingresso di Chiesa

Il Liverpool ci prova senza fortuna per l'intero arco dell'incontro con Gravenberch, Szoboszlai, Salah e Robertson - quest'ultimo mandato in campo al 38' al posto di Kerkez che, già ammonito per simulazione, rischia il rosso per un fallo su Anthony non sanzionato dall'arbitro - e, ancora nel finale, con Gakpo e Frimpong. A 18' dal termine Arne Slot getta nella mischia Federico Chiesa al posto di Ekitike, con l'ex Juventus che si procura in pochi secondi un'opportunità di testa non sfruttata. Tra le fila dei padroni di casa, in inferiorità numerica dall'84' per l'espulsione di Ugochukwu, in campo per 90' Hjalmar Ekdal, fratello minore di Albin, altra vecchia conoscenza bianconera (oltre che di Siena, Bologna, Cagliari, Sampdoria e Spezia). Fatale, però, il tocco di mano nella propria area di Mejbri, che regala a Salah il tiro dagli undici metri che fa calare il sipario sull'incontro.