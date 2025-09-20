Il Liverpool si prende anche il derby con l’Everton: 6ª vittoria di fila per Slot

Il Liverpool si prende anche il derby. Esulta ancora Anfield, grazie al successo dei Reds sull'Everton, che vale il quinto successo consecutivo in campionato, che si somma inoltre all'esordio vincente in Champions League contro l'Atletico Madrid . Gli uomini di Arne Slot si aggiudicano dunque la quinta giornata di Premier League, superando la formazione di David Moyes con il finale di 2-1 firmato Ryan Gravenberch (10') e Hugo Ekitike (29'): a segno per gli ospiti, Idrissa Gueye (58'). La prossima giornata, Momo Salah e compagni ritroveranno il Crystal Palace dopo il ko in Community Shield: appuntamento il 27 settembre al Selhurst Park. Prima però, il terzo turno di Carabao Cup contro il Southampton previsto per martedì 23.

Maresca sfida Amorim

Il programma di giornata vede inoltre il Chelsea di Enzo Maresca affrontare il Manchester United all'Old Trafford alle ore 18.30. I Blues - reduci dalla sconfitta al debutto in Champions contro il Bayern Monaco - si presentano all'appuntamento con 8 punti, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi: l'ultimo con il Brentford. I Red Devils sono invece chiamati a reagire dopo la resa nel derby di Manchester (3-0). Una sconfitta che si somma al ko all'esordio in campionato e all'eliminazione in Efl Cup per mano del Grimsby Town, club di quarta divisione inglese.