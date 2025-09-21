Tuttosport.com

Martinelli acciuffa il City al 93’, Haaland non basta a Guardiola: Arsenal-City finisce pari

L'Aston Villa non va oltre i pari in casa Sunderland; solo uno 0-0 tra Bournemouth e Newcastle
Martinelli acciuffa il City al 93', Haaland non basta a Guardiola: Arsenal-City finisce pari

Manchester City beffato al 93°: finisce 1-1 il big-match della quinta giornata di Premier League tra l'Arsenal di Arteta e i Citizens di Guardiola. All'Emirates gli ospiti passano al 9° con il solito Haaland che mette dentro l'assist di Reijnders al termine di uno splendido contropiede. Il pareggio dei "gunners" arriva al 93° con Martinelli che batte Donnarumma e fissa il risultato sull'1-1. Un punto che permette all'Arsenal di Calafiori (in campo per tutti i 90 minuti) di affiancare Bournemouth e Tottenham al secondo posto con 10 punti (a -5 dalla capolista Liverpool), mentre il ManCity, reduce dalla vittoria sul Napoli, si porta a quota 7.

Solo un pari per Newcastle e Aston Villa

Finisce senza reti la sfida tra il Bournemouth (al momento secondo con 10 punti) e il Newcastle di Sandro Tonali (in campo per tutti i 90 minuti). Un gol a testa, invece, in Sunderland-Aston Villa con i padroni di casa in 10 per l'espulsione di Mandava al 33° e con gli ospiti che passano in vantaggio al 67° con Cash. Al 75° il Sunderland pareggia con Isidor. In classifica "Black cats" con 8 punti, mentre l'Aston Villa, eurorivale della Roma in Europa League, si porta a quota 3 punti e attende ancora la prima vittoria in campionato.

