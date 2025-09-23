Scossa in arrivo per l'Aston Villa: il ds Monchi verso l'addio

Monchi sarebbe in procinto di lasciare il ruolo di direttore sportivo dell' Aston Villa , che ricopre dal 16 giugno 2023. L'indiscrezione arriva da The Athletic, secondo cui il 57enne dirigente spagnolo avrebbe deciso di concludere anzitempo la sua seconda avventura all'estero dopo il biennio non felicissimo alla Roma (2017-2019), prima di tornare al Siviglia . La partenza di Monchi arriverebbe nel bel mezzo della crisi dell'Aston Villa. La squadra allenata da Unai Emery , eliminata anche dalla Coppa di Lega, è infatti penultima in Premier League con soli 3 punti in 5 giornate e, per la terza volta nella sua storia nella massima serie, non è riuscita a vincere nessuna delle prime cinque partite, segnando solo un solo gol.

I limiti nel mercato in entrata

L'addio di Monchi giungerebbe dopo un mercato difficile, segnato dalle limitazioni finanziarie del club, che ha investito solo 30,5 milioni di euro negli acquisti di Evan Guessand (30 milioni dal Nizza), Marco Bizot (0,5 milioni dal Brest), Victor Lindelof (a parametro zero dal Manchester United), Harvey Elliott (in prestito dal Liverpool) e Jadon Sancho (in prestito dal Manchester United). La cessione record dell'estate è stata invece quella di Jacob Ramsey al Newcastle per 45 milioni, poi Kaine Kesler-Hayden è passato per 4 milioni al Coventry, mentre Enzo Barrenechea e Leon Bailey sono stati girati in prestito rispettivamente a Benfica e Roma. L'uscita di Monchi è un tentativo di migliorare la strategia di mercato dei Villans: basti pensare che 9 degli 11 titolari schierati nell'ultimo turno di campionato contro il Sunderland facevano parte della rosa già prima dell'arrivo di Emery nel 2022. Giovedì 25 settembre l'Aston Villa ospita il Bologna nella prima gara stagionale in Europa League.