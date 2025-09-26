Diogo Jota e l'omaggio del Liverpool: "La gente pensa sia normale ma..."

Arne Slot è riuscito a non far rimpiangere il suo predecessore Jurgen Klopp alla guida del Liverpool , grazie alla conquista della Premier League al suo primo anno. Quando però la stagione attuale era quasi alle porte, si è ritrovato a gestire la tragedia Diogo Jota che ha sconvolto il mondo del calcio e in particolare ovviamente i Reds. Come ha fatto a mettere da parte il suo dolore e a gestire quello di un'intera città? Il tecnico olandese ne ha parlato nell'intervista rilasciata a TNT Sports: "È proprio il dolore della città a rendere speciale lavorare in questo club. Il modo in cui hanno reagito alla tragedia, i mazzi di fiori... Mi sono emozionato", ha risposto alla domanda dell'intervistatore.

L'omaggio alla famiglia

Slot ha voluto rendere omaggio a tutto il popolo del Liverpool: "È incredibile quello che hanno fatto i nostri tifosi e i giocatori, il modo in cui si sono comportati durante e dopo il funerale, considerando che dovevamo riprendere gli allenamenti". Poi un pensiero alla famiglia di Jota: "Ci sono momenti in cui mi sento come sua moglie e sua figlia, perché è veramente dura per la sua famiglia, visto tutto quello che stanno passando e la ferita che rimarrà sempre, anche se la vita va avanti". Chiusura sul gesto da parte della società di pagare per intero gli ultimi due anni di contratto del portoghese: "Mi sono sentito orgoglioso non solo per come si sono comportati i tifosi, ma anche i proprietari. Siamo stati criticati molto, sia io che loro, ma hanno pagato alla moglie e alla figlia tutti i soldi previsti dal contratto. Forse la gente pensa che sia normale, ma nel calcio non lo è", ha concluso.