United da incubo, altro ko: Amorim umiliato a Londra dal Brentford e saltano i nervi

Uno-due firmato Thiago poi, dopo il gol di Sesko e il rigore sbagliato da Bruno Fernandes, protagonista di un alterco con Diogo Dalot, il tris di Jensen
1 min
United da incubo, altro ko: Amorim umiliato a Londra dal Brentford e saltano i nervi
LONDRA (Regno Unito) - Ennesima giornara da incubo per il Manchester United, che al Gtech Community Stadium subisce un sonoro 3-1 dal Brentford. Il mattatore della serata è stato Igor Thiago, autore di una doppietta (8' e 20'), mentre il gol ospite è stato segnato da Benjamin Sesko (26'). A complicare la situazione dei Red Devils prima il rigore fallito da Bruno Fernandes al 78' (l'ex Novara, Udinese e Samp protagonista di un alterco con Diogo Dalot in occasione del raddoppio dei padroni di casa), poi la rete finale di Mathias Jensen (90'+5'). Con questa sconfitta gli uomini di Amorim - al 2° ko nelle ultime 3 - scivolano al 13° posto della classifica di Premier League a quota sette punti. In campo per l'intero arco dell'incontro Matthijs de Ligt.

