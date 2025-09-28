Tuttosport.com

L'Arsenal ribalta il Newcastle al 96', Arteta a -2 dal Liverpool. Tris Aston Villa

I Gunners approfittano del passo falso dei Reds passando all'ultimo respiro contro i Magpies, Emery ritrova la vittoria
2 min
L'Arsenal ribalta il Newcastle al 96', Arteta a -2 dal Liverpool. Tris Aston Villa© Getty Images

NEWCASTLE (Inghilterra) - Approfitta del passo falso del Liverpool, l'Arsenal che esce con tre punti preziosi dal St.James' Park contro il Newcastle. Arteta guadagna tre lunghezze sulla vetta occupata dai Reds di Slot, accorciando a -2. Sprecano l'occasione di riportarsi a ridosso delle prime della classe i Magpies che restano inchiodati a 6 punti dopo 6 giornate di Premier League. Sblocca Woltemade in un primo tempo dalle mille emozioni: Gyokeres, Eze, Saka e Calafiori creano pericoli nella difesa bianconera, ma alla mezz'ora è l'attaccante tedesco a convertire in gol un assist perfetto di Sandro Tonali. Nella ripresa i Gunners continuano a provarci con insistenza e riescon a ribaltarla nel finale: all'85' Mikel Merino pizzica di testa una palla che diventa imprendibile per Pope mentre al 96' è indeciso il portiere del Newcastle nell'uscita su un corner con Gabriel che punisce di testa per l'apoteosi Arsenal.

Scossa Aston Villa, tris al Fulham

Dopo il successo in Europa League contro il Bologna, ritrova la vittoria in campionato per 3-1 per l'Aston Villa nella sesta giornata della Premier League, in casa, contro il Fulham. A decidere la sfida le reti di Watkins, McGinn (decisivo anche in Europa) e Buendia, tutte arrivate dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti con Jimenez. Con questo successo i Villans di Emery si portano a 6 punti in classifica, mentre i Cottagers restano fermi a quota 8

Tutte le news di Premier League

