Bowen salva il West Ham: finisce 1-1 contro l'Everton

Gli Hammers evitano il terzo ko consecutivo pareggiando in rimonta a casa dei Toffees
1 min
EvertonWest Ham
Bowen salva il West Ham: finisce 1-1 contro l'Everton © Getty Images

LIVERPOOL (Inghilterra) - All'Hill Dickinson Stadium di Liverpool si chiude la 6ª giornata di Premier League con il pareggio tra Everton e West Ham per 1-1. Al 23' i padroni di casa sbloccano il parziale con Keane che, su cross perfetto di Garner, di testa insacca la sfera per l'1-0 ma al 65' una gran conclusione da fuori area di Bowen evita la terza sconfitta consecutiva (che sarebbe stata la quinta da inizio stagione!) per gli Hammers. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

