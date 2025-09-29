Bowen salva il West Ham: finisce 1-1 contro l'Everton

© Getty Images
LIVERPOOL (Inghilterra) - All'Hill Dickinson Stadium di Liverpool si chiude la 6ª giornata di Premier League con il pareggio tra Everton e West Ham per 1-1. Al 23' i padroni di casa sbloccano il parziale con Keane che, su cross perfetto di Garner, di testa insacca la sfera per l'1-0 ma al 65' una gran conclusione da fuori area di Bowen evita la terza sconfitta consecutiva (che sarebbe stata la quinta da inizio stagione!) per gli Hammers.
