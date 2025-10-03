Bentancur e Tottenham ancora insieme: contratto pluriennale per l'ex Juve

La prima grande d'Europa a credere in lui è stata la Juventus . La Signora lo ha portato a Torino a 20 anni, nel 2017, ma già da anni seguiva Rodrigo Bentancur quando giocava con la maglia del Boca Juniors . Nel 2022 la cessione al Tottenham e a Londra il centrocampista uruguaiano ha subito dimostrato le sue qualità, diventando una pedina importante con tutti gli allenatori (da Conte a Frank ) che si sono succeduti sulla panchina degli Spurs .

Le parole di Bentancur

Oggi è arrivato l'annuncio del rinnovo pluriennale, il club non specifica fino a quando, ma parla di un prolungamento a lungo termine per il 28enne nazionale della Celeste. "Sono veramente felice di poter continuare a lungo la mia storia con questo fantastico club, abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo capitano e io voglio godermi al massimo il Tottenham ancora per tanti anni", le parole di Bentancur. "Sono estremamente felice che Rodrigo abbia deciso di impegnarsi per il futuro del club - il commento del tecnico Thomas Frank -. Ha dimostrato di credere in quello che stiamo costruendo, in un percorso che speriamo possa essere davvero speciale".