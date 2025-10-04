Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

All'Arsenal il derby di Londra, West Ham ko: vince anche lo United

Rice e Saka regalano i tre punti e il momentaneo primato ad Arteta, tornano a vincere i Red Devils con Mount e Sesko. 2-1 del Tottenham in casa del Leeds
1 min
All'Arsenal il derby di Londra, West Ham ko: vince anche lo United© Getty Images

In attesa di Chelsea-Liverpool, l'Arsenal batte in casa il West Ham e si prende momentaneamente la testa della Premier League. A regalare ai Gunners di Arteta i tre punti c'hanno pensato le firme di Rice e Bukayo Saka su calcio di rigore. Torna alla vittoria il Manchester United che all'Old Trafford liquida il Sunderland col punteggio di 2-0: gara risolta già nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Mount e Sesko. I Red Devils salgono così a quota 10 punti in classifica.

Tottenham ok, battuto il Leeds

Il Tottenham ha battuto 2-1 in trasferta il Leeds nel match valido per la settima giornata di Premier League. Nel primo tempo botta e risposta con le firme di Tel al 23' e di Okafor al 34', nella ripresa gli Spurs trovano il gol vittoria al 12' con Kudus. I londinesi salgono così al secondo posto in classifica con 14 punti, agganciando il Bournemouth, a meno uno dalla capolista Liverpool.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League