All'Arsenal il derby di Londra, West Ham ko: vince anche lo United

In attesa di Chelsea-Liverpool, l'Arsenal batte in casa il West Ham e si prende momentaneamente la testa della Premier League. A regalare ai Gunners di Arteta i tre punti c'hanno pensato le firme di Rice e Bukayo Saka su calcio di rigore. Torna alla vittoria il Manchester United che all'Old Trafford liquida il Sunderland col punteggio di 2-0: gara risolta già nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Mount e Sesko. I Red Devils salgono così a quota 10 punti in classifica.
Tottenham ok, battuto il Leeds
Il Tottenham ha battuto 2-1 in trasferta il Leeds nel match valido per la settima giornata di Premier League. Nel primo tempo botta e risposta con le firme di Tel al 23' e di Okafor al 34', nella ripresa gli Spurs trovano il gol vittoria al 12' con Kudus. I londinesi salgono così al secondo posto in classifica con 14 punti, agganciando il Bournemouth, a meno uno dalla capolista Liverpool.