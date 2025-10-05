Il Newcastle di Tonali piega il Nottingham di Savona. Ok Aston Villa ed Everton, pari Brighton

Successo interno per il Newcastle, che supera il Nottingham Forest all'incontro valido per la 7ª giornata di Premier League. I Magpies di Eddie Howe, già reduci dalla vittoria in Champions League sul campo dell'Union Saint-Gilloise e prima ancora dal ko interno con l'Arsenal, ritrovano dunque i 3 punti grazie alle reti di Bruno Guimaraes (58') e Nick Woltemade (84', rig.). L'agenda di Sandro Tonali e compagni prevede ora la trasferta a Brighton del 18 ottobre. La formazione dell'ex Tottenham Ange Postecoglou, che il 9 settembre è subentrato all'esonerato Nuno Espirito Santo, rimedia invece la 4ª sconfitta rimanendo ferma a quota 5 punti: in campo dal 1' minuto l'ex Juve Nicolò Savona. La prossima c'è il Chelsea di Enzo Maresca.