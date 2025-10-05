Tuttosport.com

Il Newcastle di Tonali piega il Nottingham di Savona. Ok Aston Villa ed Everton, pari Brighton

I Magpies centrano la seconda vittoria in campionato superando la formazione di Postecoglou. Seconda gioia anche per Emery
2 min
Premier LeaguetonaliManchester City
Il Newcastle di Tonali piega il Nottingham di Savona. Ok Aston Villa ed Everton, pari Brighton© Getty Images

Successo interno per il Newcastle, che supera il Nottingham Forest all'incontro valido per la 7ª giornata di Premier League. I Magpies di Eddie Howe, già reduci dalla vittoria in Champions League sul campo dell'Union Saint-Gilloise e prima ancora dal ko interno con l'Arsenal, ritrovano dunque i 3 punti grazie alle reti di Bruno Guimaraes (58') e Nick Woltemade (84', rig.). L'agenda di Sandro Tonali e compagni prevede ora la trasferta a Brighton del 18 ottobre. La formazione dell'ex Tottenham Ange Postecoglou, che il 9 settembre è subentrato all'esonerato Nuno Espirito Santo, rimedia invece la 4ª sconfitta rimanendo ferma a quota 5 punti: in campo dal 1' minuto l'ex Juve Nicolò Savona. La prossima c'è il Chelsea di Enzo Maresca.

Premier League, 7ª giornata: gli altri risultati

Successi anche per l'Aston Villa di Unai Emery, che centra la seconda vittoria in campionato superando in casa il Burnley per 2-1 ed Everton, che con lo stesso risultato si impone sul Crystal Palace. Per i sorprendenti Glaziers, che nella giornata precedente avevano sconfitto il Liverpool, si tratta del primo ko stagionale. Termina invece in parità la sfida tra Wolverhampton e Brighton: 1-1 il finale. In campo anche il Manchester City di Pep Guardiola, impegnato sul campo del Brentford

Tutte le news di Premier League

