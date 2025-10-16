Sancho, imbarazzo social: gaffe dell'inglese e post rimosso, cos'è successo

La nuova avventura di Jadon Sancho all’ Aston Villa non è partita con il piede giusto. Dopo un’estate turbolenta, segnata da trattative sfumate con la Roma e da dubbi sul suo futuro, il talento inglese ha finalmente trovato una nuova sistemazione, ma il campo finora non ha portato soddisfazioni. L’intera squadra allenata da Unai Emery sembra arrancare, e Sancho non fa eccezione: prestazioni poco brillanti, critiche dai tifosi e una crescente pressione stanno rendendo complicato il suo reinserimento nel calcio inglese. Come se non bastasse, l’esterno offensivo è finito al centro dell’attenzione per un episodio curioso – e imbarazzante – che ha fatto rapidamente il giro dei social.

Un errore social che diventa virale

Oggi come oggi, i calciatori utilizzano i social network non solo per raccontare la propria vita privata, ma anche per costruire la propria immagine pubblica. Sancho non fa eccezione: il suo profilo Instagram è ricco di contenuti che spaziano dalle sessioni di allenamento ai momenti di svago fuori dal campo. Tuttavia, il suo ultimo post ha attirato l’attenzione del web non tanto per le foto pubblicate, quanto per un dettaglio che non è sfuggito agli utenti. Un commento apparso sotto la foto conteneva parole di grande incoraggiamento per il giocatore, ma a sorpresa portava la sua firma. In poche parole, Sancho ha commentato il suo stesso post con un messaggio motivazionale, dimenticandosi però di effettuare il logout dal proprio account.

L'autogol comunicativo: cosa è successo

Nel tentativo di dare una spinta positiva al proprio profilo, probabilmente per contrastare l'ondata di critiche ricevute nelle settimane precedenti, Sancho ha inserito un commento sotto una sua recente pubblicazione. Il messaggio diceva: "Non ascoltare gli haters, sei il miglior giocatore al mondo Sanchy". Un gesto che avrebbe avuto senso se proveniente da un fan, peccato che il commento è stato postato proprio dal suo profilo ufficiale, completo di badge di verifica. Questo dettaglio ha reso evidente che il messaggio era stato scritto dallo stesso calciatore, dimenticando di cambiare account. L’errore è diventato subito virale, generando ironia e imbarazzo. Nel tentativo di rimediare, il calciatore ha eliminato l’intero post, ma lo screenshot del commento ha già fatto il giro della rete, rendendo impossibile far finta di nulla.