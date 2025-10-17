Retegui, futuro in Europa? Lo United pronto a fare follie. E il Tottenham sogna il ritorno di Kane

Meno di un anno e mezzo fa, annunciando al mondo - e in modo particolare ai tifosi del Tottenham - che, dopo quasi 20 anni (il suo percorso era iniziato nelle giovanili quando aveva appena 11 anni), avrebbe lasciato gli Spurs, Harry Kane , ringraziando tutti, disse anche: "Non è un addio, perché non si sa mai come andranno le cose in futuro, ma è un ringraziamento e un arrivederci a presto". Un “arrivederci a presto” subito tramutatosi in una clausola di prelazione a favore del Tottenham , inserita nel contratto di cessione al Bayern. Una clausola che gli Spurs - i quali da un paio di giorni hanno riaccolto anche l’ex Juve Fabio Paratici, tornato nell’organigramma dirigenziale nel ruolo di direttore sportivo, in coabitazione con Johan Lange, dopo aver scontato la squalifica - hanno tutta l’intenzione di far valere, qualora, alla fine di questa stagione, Kane decidesse di lasciare il Bayern.

Cosa che, però - va ricordato - al momento non rappresenta la volontà del calciatore, il quale con il club bavarese ha finalmente conquistato un titolo che inseguiva da anni, e che proprio in Germania si sta affermando sempre più come uno dei centravanti più forti del pianeta. Tanto che, in questo primo scorcio di stagione, l’inglese ha già messo a segno 18 gol e 3 assist con i campioni di Germania, vantando al momento l’incredibile media di una partecipazione a rete (gol o assist) ogni 39’.

Kane sul possibile ritorno al Tottenham

Gli Spurs, però, ci credono, come ha implicitamente confermato anche l’attuale tecnico del Tottenham, Thomas Frank, che ha ammesso: "Tutti i tifosi e anche io vorremmo tanto riavere Kane". Voci, queste, che hanno immediatamente messo in allarme i tifosi bavaresi, per i quali Kane è già un idolo indiscusso, e che, proprio grazie ai suoi gol, sognano di tornare a vincere quella Champions che manca dal 2020. Nelle scorse ore, però, lo stesso attaccante si è affrettato a smentire l’ipotesi di un addio a fine stagione: "Sono molto felice qui al Bayern, non ci sto pensando (al ritorno al Tottenham, ndr)", ha dichiarato al Daily Mail, aggiungendo però anche: "Con gli Spurs sarà sempre un 'noi', perché ho trascorso tutta la mia vita lì. Sono un loro tifoso e li seguirò sempre, per vedere come giocano. Faranno sempre parte di me, ma al momento amo stare qui".

Retegui nel mirino del Manchester United

In Premier, si sa, il mercato è sempre attivo, anche quando è ufficialmente chiuso. Specialmente se ti chiami Man United e stai cercando, da anni ormai, di tornare vincente. I Red Devils, che in estate hanno investito circa 225 milioni di euro (bonus esclusi) per regalare ad Amorim 3 attaccanti come Sesko, Mbeumo e Matheus Cunha, ma che hanno lasciato partire Højlund e vorrebbero fare lo stesso con Zirkzee, hanno già messo nel mirino un nuovo centravanti per la prossima estate. Si tratta dell’ex atalantino Mateo Retegui, che in estate è passato all’Al Qadsiah per poco meno di 70 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2028. Lo United sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra analoga, nella speranza di convincere l’attaccante della Nazionale italiana a trasferirsi in Inghilterra a solo un anno dal suo approdo in Saudi Pro League.