"A 18 anni mi ha adescato, mandatelo in carcere": l'ex arbitro con la cocaina agli Europei nel caos

Un arbitro adolescente avrebbe denunciato l’ex fischietto della Premier League , David Coote , caduto in disgrazia, per averlo adescato con squallidi messaggi su sesso e droga . Il 18enne ha chiesto che Coote, il quale avrebbe ammesso di aver scatto una foto di natura “ sessuale ” ad un altro ragazzo, venga mandato in prigione e "non lasciato andare come Huw Edwards". L'ex arbitro si era infatti dichiarato colpevole del fatto . Così, il 43enne è apparso alla Nottingham Crown Court per un'accusa relativa a foto e video di “categoria A”, il tipo più grave, recuperati dalla polizia a febbraio. A Coote, di Woodhill Road, Collingham, Nottinghamshire, è stata concessa la libertà condizionale su cauzione prima di comparire l'11 dicembre. Il giudice Nirmal Shant KC ha ordinato in Inghilterra una pre-sentenza. Il ragazzo è rimasto scioccato quando Coote gli avrebbe inviato un messaggio all'improvviso, dicendo di “ essere un ragazzo di bell'aspetto ” e che avrebbe finanziato i suoi studi all'università. Ha aggiunto in modo inquietante: "Torna da me quando avrai capito come posso pagare il tuo alloggio".

Il rapporto con la cocaina e le rivelazioni del ragazzo

Secondo quanto riporta “The Sun” avrebbe anche discusso circa l'assunzione di cocaina, dicendo: "Ho organizzato una grande serata a Londra". Coote avrebbe rivelato che sarebbe stato pronto per una visita al festival musicale Creamfields 2025, aggiungendo: "Dipende dagli impegni, non vedo l'ora di andare, ma è durante un fine settimana di Premier League, se dovessi andare, non ho intenzione di dormire tutto il fine settimana”. L'arbitro adolescente ha detto alla testata inglese: "Coote stava cercando di adescarmi. Mi sono dato alla fuga. Poi mi ha contattato di punto in bianco perché nella mia biografia online ho rivelato di essere un arbitro di 18 anni. Ero un po' colpito perché come arbitro lo ammiravo e volevo emulare il suo successo. Ho pensato di esser fortunato, anche se era tutto un po' strano. Ma ora sono disgustato dopo la sua dichiarazione di colpevolezza”. Il ragazzo ha rivelato che Coote lo avrebbe contattato nell'agosto dello scorso anno, mesi prima della sua sospensione: "Ho detto agli amici che forse sarebbero stati coinvolti altri ragazzi. E avevo ragione. È disgustoso. Coote merita di andare in prigione per i suoi crimini ".

Coote e i precedenti con Kloop

Circa un anno fa la Uefa aveva annunciato in una nota di aver nominato un ispettore per valutare la possibile violazione delle norme disciplinari da parte dell'arbitro inglese David Coote. Il fischietto 42enne, già sospeso dalla sua Assoarbitri per gli insulti a Jurgen Klopp e al Liverpool. Nel video circolato sui social, si vede David Coote discutere della partita tra Liverpool e Burnely arbitrata nel 2020: "Con Liverpool è stata una merda. Klopp? Un tedesco bast***o. Oltre a essersela presa con me quando li ho arbitrati contro il Burnley durante il lockdown, mi ha accusato di mentire e poi se l’è presa pesantemente con me. Non ho nessun interesse a parlare con qualcuno così f****tamente arrogante. Quindi faccio del mio meglio per evitare di parlargli. Mio Dio, c***o di tedesco. James Milner è ok". Subito dopo Coote ha chiesto alla persona che ha registrato il video di non condividerlo: "Giusto per essere chiari, quell'ultimo video non può andare da nessuna parte. Sul serio". Il PGMOL, ovvero l'ente responsabile dell'arbitraggio delle partite del calcio professionistico inglese, ha dichiarato di averlo sospeso con effetto immediato.