Neto rilancia Maresca, tris Chelsea al Nottingham di Douglas Luiz e Savona

NOTTINGHAM (Regno Unito) - Il doppio pesantissimo ko con Manchester United e Brighton è ormai alle spalle: il Chelsea di Enzo Maresca dà continuità alla bella vittoria ottenuta contro il Liverpool prima della sosta per le nazionali e torna dal City Ground di Nottingham con un convincente 3-0. La prima frazione termina a reti bianche e, per nulla soddisfatto dei suoi, l'ex centrocampista della Juventus lascia negli spogliatoi all'intervallo Lavia, Garnacho e Andrey Santos, gettando nella mischia Caicedo, Gittens e Guiu. La mossa sortisce gli effetti sperati e, tra il 49' e il 52', a prendersi la copertina è Pedro Neto, meteora alcuni anni fa con la maglia della Lazio, e autore in 3' dell'assist del vantaggio di Acheampong e del gol del raddoppio. Nelle fila dei padroni di casa del Forest esce di scena subito dopo il 2-0 Douglas Luiz, mentre Savona, che fa il suo ingresso al 74', 'partecipa' alla disfatta dei suoi sancita dal tris di James all'84'. I Blues, poi, chiudono in 10 per l'espulsione - per doppia ammonizione - di Gusto all'87'.
