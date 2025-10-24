Preso a 90 milioni per Guardiola, il retroscena: "A 16 anni volevo smettere"

"Pensavo di smettere col calcio perché mi piaceva giocare a basket. Non avevo più certezze sul mio futuro e non ero felice quando andavo ad allenarmi". A dirlo è Josko Gvardiol, intervenuto ai microfoni della Bbc per riavvolgere il nastro della propria carriera. Classe 2002, il difensore croato è cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria prima di passare in prima quadra nel 2019 e trasferirsi al Lipsia nel 2021. Con i tori rossi ha disputato 2 stagioni, nel corso delle quali ha attirato su di sé l'attenzione di Pep Guardiola che ha poi potuto raggiungere nell'estate del 2023 dopo il trasferimento a titolo definitivo al Manchester City. Un'operazione da 90 milioni di euro che lo ha reso il difensore più pagato della storia (il primato precedente spettava all'ex Leicester Harry Maguire, rilevato nel 2019 per 87 milioni dal Manchester United). Tuttavia, Gvardiol ha confessato di essere stato vicino a interrompere sul nascere la sua carriera calcistica.
Gvardiol: "Non mi sarei mai pensato al City"
Complice la difficoltà a trovare spazio tra le fila della Dinamo, Gvardiol ha considerato la possibilità di cimentarsi in un altro sport che potesse restituirgli la stessa gioia del campo. Molti dei suoi amici giocavano a basket, e a soli 16 anni ha ponderato l'idea di abbandonare l'erba del terreno di gioco per passare sul parquet. "Volevo giocare, ma non sapevo fino a che livello sarei potuto arrivare. Se qualcuno mi avesse chiesto alcuni anni fa se mi sarei visto al Manchester City nel 2023 o 2024, avrei detto di no, era impossibile", ha raccontato il croato, ora una delle colonne portanti del gioco di Guardiola. Con la maglia dei Citizens, Gvardiol vanta 104 presenze complessive che riflettono inoltre una propensione al gol non indifferente, come dimostra il bilancio di 11 gol e 7 assist.