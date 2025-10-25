Lo United vince ancora. Scivolone Chelsea, Maresca rimontato dalla sorpresa Sunderland

MANCHESTER (Inghilterra) - Terzo successo di fila per il Manchester United che porta a casa anche il match ad Old Trafford contro il Brighton. I Red Devils direzionano l'incontro già nella prima frazione con Cunha e Casemiro a siglare il doppio vantaggio, nella ripresa è Mbeumo a calare il tris prima dei gol dell'ex Welbeck (74') e di Kostoulas (92') che regalano un finale in apnea ai padroni di casa ma che serovono a poco alla causa dei Seagulls. Amorim cala il poker con la doppietta di Mbeumo al 97' e sale a quota 16 agganciando momentaneamente i cugini del City, dopo quattro risultati utili si interrompe la striscia positiva degli uomini di Hurzeler.
Scivolone Maresca, Chelsea ko
Sorprendente scivolone interno del Chelsea di Enzo Maresca, battuto 2-1 a Stamford Bridge dal Sunderland. Il gol di Garnacho dopo 4 minuti aveva fatto pensare a una gara in discesa per i Blues ma Isidor pareggia al 22' e al 93' Talbi gela il pubblico di casa firmando la rete della vittoria.Sognano i Black Cats, che in attesa delle altre partite salgono al secondo posto, a -2 dall'Arsenal. Al 90', invece, Bruno Guimaraes regala i tre punti al Newcastle: 2-1 sul Fulham dopo il provvisorio vantaggio dei Magpies con Murphy e il pari dell'ex granata Lukic.