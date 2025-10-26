City ko con l'Aston Villa, Arsenal in fuga. Notte fonda per Douglas Luiz e Savona

LONDRA (Regno Unito) - La prima mini-fuga nella Premier League 2025-26 è quella dell' Arsenal di Riccardo Calafiori, in campo per 90' nel ruolo di terzino sinistro, cui basta la rete di Eze dopo 39' per archiviare la pratica Crystal Palace. Con questo successo gli uomini di Arteta salgono a quota 22 punti in classifica , quattro in più del Bournemouth secondo, cinque del Sunderland terzo e sei di Manchester United e City appaiate al quarto posto. Fa rumore il ko di Guardiola al Villa Park di Birmingham contro l'Aston Villa : decide Cash dopo 19', il Var annulla il pareggio di Haaland al 90'.

Crolla ancora il Nottingham, colpo Burnley

Quarta sconfitta consecutiva e terz'ultimo posto in classifica a quota 5 per il Nottingham Forest di Nicolò Savona (in campo per 90' nel ruolo di terzino destro) e Douglas Luiz (ammonito e sostituito all'intervallo): il Bournemouth si prende la seconda piazza grazie alle reti di Tavernier al 25' e Kroupi al 40'. Chiude il quadro il successo per 3-2 del Burnley a Wolverhampton: uno-due ospite con la doppietta di Flemming al 14' e al 30', i padroni di casa rimontano con il rigore di Larsen al 42' e il gol di Munetsi al quarto minuto di recupero del primo tempo, poi decide Foster al 95'.