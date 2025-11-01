Douglas Luiz ko e Savona primo urlo in Premier: il Nottingham frena lo United, l'Arsenal vola

Il Manchester United non va oltre il pari in casa del Nottingham Forest e sale al quinto posto a quota 17 punti. La gara del City Ground termina 2-2: ospiti in vantaggio con Casemiro, ripresi e sorpassati nella ripresa dalle reti di Gibbs-White e Savona. Nel finale di gara la zampata di Diallo regala un punto alla formazione di Ruben Amorim. Infortunio in casa Nottingham per Douglas Luiz: l'ex centrocampista della Juventus è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo un quarto d'ora dall'inizio del match. Vince l'Arsenal che allunga in classifica e solidifica il primo posto in classifica: i ragazzi di Arteta espugnano Burnley per 2-0 grazie alle firme di Gyokeres e Rice.