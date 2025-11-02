Haaland inarrestabile, tris City al Bournemouth: Guardiola secondo. Colpo West Ham con il Newcastle

Dopo la sconfitta nello scorso turno, il Manchester City torna subito al successo in campionato battendo 3-1 il Bournemouth nella decima giornata di Premier League, ottenendo il quarto successo negli ultmi cinque incontri nella massima serie inglese. La squadra di Guardiola sale così al secondo posto nella classifica di Premier con 21 punti, a -4 dalla capolista Arsenal, scavalcando proprio il Bournemouth, a sorpresa terzo in graduatoria a quota 18. A trascinare il City alla vittoria ci ha pensato il solito Haaland, protagonista del match con una doppietta che lo fa volare a quota 13 reti in campionato. I due gol del bomber norvegese sono arrivati nel primo tempo, intervallati dalla rete di Adams per gli ospiti, mentre nella ripresa O'Reilly ha firmato il definitivo 3-1.