United, ti salva De Ligt! Gol all'ultimo respiro e Tottenham beffato sul più bello

LONDRA (Inghilterra) - L'11ª giornata della Premier League si apre al Tottenham Hotspur Stadium con l'ex Juventus Matthijs de Ligt protagonista nel pareggio per 2-2 del Manchester United.

Ospiti avanti mezz'ora con il colpo di testa piazzato di Mbeumo su cross di Diallo dopo un'azione insistita dello United. I Red Devils fanno buona guardia ma non sfruttano le ripartenze e all'83' Tel si gira, calcia e la sfortunata deviazione di De Ligt spiazza Lammens che non può nulla per il pareggio nell'unica fiammata del Tottenham. United costretto a giocare gli ultimi minuti in 10 per l'infortunio di Sesko (arrivato sugli sviluppi di un'azione da gol per lo United), gli Spurs ci provano e al 92', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Odobert tira da fuori area con la sfera che trova la testa di Richarlison per il colpo di testa vincente che vale il 2-1! Gli ospiti non mollano con De Ligt che viene dimenticato sul secondo palo su calcio d'angolo: colpo di testa vincente con Vicario che para ma con la sfera che ha oltrepassato la linea. Per la squadra di Amorim si tratta del 5° risultato utile consecutivo (3 vittorie e 2 pareggi).