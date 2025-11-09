Guardiola 1000, Haaland fa 100: festa City, Liverpool ko e Arsenal più vicino

MANCHESTER (Inghilterra) - Festa all'Etihad per il Manchester City che si aggiudica il big match dell'11° turno di Premier contro il Liverpool . 3-0 e vittoria netta per gli uomini di Guardiola , crollo Reds con Slot che perde la quinta partita in campionato. Haaland al 13' fallisce un penalty, ma alla mezz'ora si fa perdonare con il gol del vantaggio citizens che lo porta ad un nuovo record: il più veloce ad arrivare a 100 reti in Premier. I Reds rispondono con Van Dijk, il Var annulla per fuorigioco, ma prima dell'intervallo subiscono il raddoppio di Nico . Ad inizio ripresa il tris che indirizza definitivamente la partita lo firma Doku , i Reds mollano e si arrendono. Una giornata storica per Pep Guardiola alla sua panchina numero 1000, successo che vale tre punti pesanti per approfittare del pareggio dell' Arsenal con il Sunderland e per avvicinarsi alla vetta di Arteta , la distanza ora è di quattro lunghezze. Fermo a quota 18 il Liverpool , agganciato Tottnheam , United e Aston Villa .

Poker Aston Villa, vince il Nottingham di Savona

Netta vittoria per 4-0 per l'Aston Villa nell'undicesima giornata della Premier League contro il Bournemouth. Decisive le reti di Buendia, Onana, Barkley e Malen. Sorride anche il Brentford che piega 3-1 il Newcastle grazie a una doppietta di Thiago (uno su rigore) e un guizzo di Schade. Inutile per gli ospiti - che hanno chiuso in dieci per un doppio giallo a Burn - il guizzo dell'iniziale vantaggio di Barnes. Nessun gol tra Crystal Palace e Brighton, mentre tris in rimonta del Nottingham - in casa - contro il Leeds con l'ex Juve Savona in campoper tutti e 90'. Ospiti in vantaggio con Nmecha, poi il ribaltone con i gol di Sangaré, Gibbs-White e Anderson (su rigore).