"Donnarumma spero vada al Mondiale": l'augurio di Guardiola per l'Italia. E su Haaland: "Incredibile"

Pep Guardiola è pronto alla sfida col Newcastle : "Non guardo mai la classifica quando analizziamo gli avversari e loro sono una squadra di altissimo livello, ci aspetta un'atmosfera da Champions League", match da non sbagliare per non perdere terreno sull'Arsenal . "Già la scorsa stagione erano stati impeccabili in molte cose e se dovessero prendere molto vantaggio sarebbe difficile recuperarli. Quando la distanza è troppo ampia è più complicato, ma allo stesso tempo siamo a novembre e a novembre, in Premier, nulla è deciso. E' ora che comincia davvero la stagione: senza più pause per le nazionali abbiamo partite ogni tre o quattro giorni. L'importante è esserci e restare vicini, e poi arrivare alla fine della stagione con la possibilità di lottare".

L'augurio per Donnarumma

"Abbiamo due portieri incredibili. Sono rimasto davvero colpito da come James Trafford sia cresciuto da quando ha lasciato il nostro vivaio, soprattutto al Burnley. E per quanto riguarda Gigi, quando giochi titolare per il Milan a 17 anni significa che hai qualcosa di speciale. Tutti i nostri giocatori si sono qualificati per il Mondiale e speriamo che anche l'ultimo, Gigi, possa farcela. Con tutto il rispetto per i loro avversari, possono qualificarsi". Pep Guardiola fa il suo personale in bocca al lupo a Donnarumma in vista dei play-off di marzo, soddisfatto anche di come si sia ambientato in Premier. "Non conosco nessuno più fisico di lui, ha fatto abbastanza bene, ma la squadra è migliorata molto ultimamente e questo aiuta i portieri", lo elogia il tecnico del Manchester City.

"Haaland è incredibile"

Guardiola, che definisce Bernardo Silva "uno dei migliori giocatori che abbia mai allenato", non si fa trascinare nelle polemiche quando gli fanno notare che Rooney non abbia inserito Haaland fra i tre giocatori migliori fin qui della stagione. "E' la sua opinione. Per me Erling è stato incredibile, ha battuto tutti i record e ne sta battendo molti personali e individuali in Premier League e con la Norvegia. Sono felice per lui e per la sua nazionale. Molti dei giocatori della Norvegia non erano nemmeno nati l'ultima volta che si sono qualificati al Mondiale. Hanno fatto un girone di qualificazione straordinario, segnando molti gol e giocando molto bene. Lui è un giocatore di livello mondiale e merita di giocare un Mondiale. E' nell'età perfetta. Sono davvero felice per lui". Infine, sulla possibilità di inserire una sosta più lunga, fa spallucce: "A me le pause piacciono. Puoi prenderti un momento di respiro. Amo il mio lavoro, ma mi piace avere un po' di tempo per respirare. Qualunque cosa decidano i grandi cervelli del calcio mondiale, noi la faremo"