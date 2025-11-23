Arsenal in fuga, poker al Tottenham: Richarlison da centrocampo non basta

L'Arsenal vince il derby londinese contro il Tottenham per 4-1 e allunga in classifica consolidando la vetta e portandosi a +6 sul Chelsea. I Gunners chiudono la pratica già nel primo tempo grazie alle firme di Trossard al 36° e Eze al 41°. Sarà lo stesso Eze, in apertura di ripresa, a firmare la sua doppietta personale grazie all'assist di Timber. Al 56° gli ospiti accorciano le distanze grazie a Richarlison ma è ancora Eze al 76° a firmare la sua tripletta personale e a chiudere la gara. Gli Spurs restano ancorati alla nona posizione a quota 18 punti in compagnia del Manchester United e del Liverpool.