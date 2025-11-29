Foden trascina il City: Guardiola vince al 91° e sale al 2° posto. Bene Sunderland e Brentford

MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo la sconfitta contro il Newcastle nell'ultima giornata il Manchester City torna a vincere e lo fa con brivido grazie a Phil Foden. I Citizens piegano per 3-2 il Leeds e si portano provvisoriamente al 2° posto a -4 dall'Arsenal (in campo domenica contro il Chelsea). Pronti via e dopo 58" palla in mezzo di Nunes con Foden che al volo (da dentro l'area) non fallisce per l'1-0. Una sola squadra in campo e al 24' arriva il primo gol stagionale di Gvardiol che sugi sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Reijnders, è lesto nel correggere la sfera in rete dopo il tocco di testa di O'Reily con il Var a convalidare la rete dopo un lungo check. Nel secondo tempo cambia totalmente la partita. Nunes combina non uno ma ben tre errori nella stessa azione: sbaglia il passaggio in uscita, tiene in gioco Calvert-Lewin e quando lo recupera dentro l'area gli serve involontariamente l'assist per l'1-2 Leeds. Gli ospiti prendono coraggio contro un brutto City e al 68' Donnarumma para il rigore a Nmecha ma sulla respinta il giocatore del Leeds arriva sulla sfera ed insacca il 2-1! Il City vuole la vittoria e al primo dei 10 minuti di recupero è Foden si inventa un gran gol dall'altezza del dischetto per la doppietta e 3 punti d'oro.