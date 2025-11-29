Foden trascina il City: Guardiola vince al 91° e sale al 2° posto. Bene Sunderland e Brentford

MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo la sconfitta contro il Newcastle nell'ultima giornata il Manchester City torna a vincere e lo fa con brivido grazie a Phil Foden. I Citizens piegano per 3-2 il Leeds e si portano provvisoriamente al 2° posto a -4 dall'Arsenal (in campo domenica contro il Chelsea). Pronti via e dopo 58" palla in mezzo di Nunes con Foden che al volo (da dentro l'area) non fallisce per l'1-0. Una sola squadra in campo e al 24' arriva il primo gol stagionale di Gvardiol che sugi sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Reijnders, è lesto nel correggere la sfera in rete dopo il tocco di testa di O'Reily con il Var a convalidare la rete dopo un lungo check. Nel secondo tempo cambia totalmente la partita. Nunes combina non uno ma ben tre errori nella stessa azione: sbaglia il passaggio in uscita, tiene in gioco Calvert-Lewin e quando lo recupera dentro l'area gli serve involontariamente l'assist per l'1-2 Leeds. Gli ospiti prendono coraggio contro un brutto City e al 68' Donnarumma para il rigore a Nmecha ma sulla respinta il giocatore del Leeds arriva sulla sfera ed insacca il 2-1! Il City vuole la vittoria e al primo dei 10 minuti di recupero è Foden si inventa un gran gol dall'altezza del dischetto per la doppietta e 3 punti d'oro.
Vittoria in rimonta del Sunderland! Ok Brentford
Nelle altre partite delle 16 arriva una super vittoria in rimonta del Sunderland che batte per 3-2 il Bournemouth: ospiti avanti 2-0 dopo appena 15 minuti di gioco, al 30' Le Fee realizza il rigore dell'1-2 e nella ripresa arrivano le reti di Traore (46') per il pareggio e di Brobbey al 69' per il ritorno al successo che porta i Black Cats momentaneamente al 4° posto. Buournemouth non solo sconfitto ma anche superato in classifica al'8° posto dal Brentford che batte per 3-1 il Burnley con un finale folle: padroni di casa avanti all'81' con il rigore trasformato da Thiago, pareggio all'85' sempre dal dischetto con Flemming ma la gioia del pari degli ospiti noin dura neanche un minuto perché Thiago firma la doppietta per il 2-1. Al 92' Ouattara cala il tris.