Zirkzee e Mount ribaltano il Crystal Palace. Lo United aggancia Aston Villa e punta l’Europa

Colpo in trasferta per il Manchester United, che si aggiudica la sfida con il Crystal Palace e ritrova i 3 punti grazie alle reti dell'ex Bologna Joshua Zirkzee (54') e di Mason Mount (63') a ribaltare il vantaggio di Jean-Philippe Mateta (36', rig.). Un risultato che segue il ko con l'Everton - che sabato 29 è crollato in casa contro il Newcastle - e i pareggi con Tottenham e Nottingham Forest. La classifica vede ora i Red Devils agganciare l'Aston Villa a quota 21 punti. La prossima giornata c'è il West Ham all'Old Trafford (04/12).