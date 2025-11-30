Zirkzee e Mount ribaltano il Crystal Palace. Lo United aggancia Aston Villa e punta l’Europa

Colpo in trasferta per il Manchester United, che si aggiudica la sfida con il Crystal Palace e ritrova i 3 punti grazie alle reti dell'ex Bologna Joshua Zirkzee (54') e di Mason Mount (63') a ribaltare il vantaggio di Jean-Philippe Mateta (36', rig.). Un risultato che segue il ko con l'Everton - che sabato 29 è crollato in casa contro il Newcastle - e i pareggi con Tottenham e Nottingham Forest. La classifica vede ora i Red Devils agganciare l'Aston Villa a quota 21 punti. La prossima giornata c'è il West Ham all'Old Trafford (04/12).
Aspettando Chelsea-Arsenal
Fra gli altri incontri della 13ª giornata di Premier League, anche il derby di Londra Chelsea-Arsenal (17.30), con gli uomini di Enzo Maresca reduci da 3 vittorie consecutive che consentono ai Blues di scendere in campo con 6 lunghezze di distanza dai Gunners che guidano a loro volta la classifica forti del bilancio di 9 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. In campo anche il Liverpool di Federico Chiesa, impegnato sul campo del West Ham (15.05): Aston Villa-Wolverhampton e Nottingham Forest-Brighton gli altri appuntamenti (15.05).