Il City non molla, Guardiola sorride. Superato il Chelsea, ora parte la rincorsa all'Arsenal 

Il classico pareggio che non fa contento nessuno, ma che in fondo è comunque meglio di una sconfitta. Il derby londinese di Stamford Bridge non emette verdetti: l’Arsenal non riesce nell’allungo, il Chelsea resta a debita distanza senza accorciare. Ed entrambe mantengono qualche rimpianto. I Blues per essere rimasti in 10 nel finale di primo tempo dopo 38 minuti convincenti nell’espressione di gioco e nell’aggressività, dovendo rivedere tutto il piano partita nella ripresa. La stessa in cui i Gunners si sono ritrovati sotto in avvio, riuscendo a risalire solo fino all’1-1 finale senza poi arrivare a quell’1-2 che avrebbe aperto un deciso solco rispetto al gruppone che insegue: Manchester City a 25 punti, Aston Villa e proprio Chelsea a 24, mentre gli uomini di Arteta toccano quota 30 dopo 13 partite. Certo, il tecnico basco può quantomeno spuntare anche “Chelsea away” su un calendario da cui si è già tolto Old Trafford ed Anfield, ma anche la sempre insidiosa Newcastle, perdendo solo in casa di quel Liverpool che al momento rappresenta una minaccia solo relativa, essendo dietro di 9 lunghezze. Per il derby, l’Arsenal deve fare i conti con l’assenza soprattutto della coppia centrale titolare Saliba-Gabriel, sostituita da due nuovi acquisti estivi come Mosquera e Hincapié, alla prima uscita in coppia, con tutte le dinamiche del caso da collaudare.