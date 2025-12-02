Premier League, manita City col brivido. Romero da attaccante salva il Tottenham

Festival del gol al Craven Cottage: il Manchester City vince 5-4 in casa del Fulham al termine di un match in realtà in bilico soltanto nella parte finale della gara, visto che per due volte la squadra di Guardiola sembrava averla chiusa. Nel primo tempo Haaland (17°), Reijnders (37°) e Foden (44°) portano sul 3-0 i Citizens, prima dell'intervallo accorcia Smith Rowe. Nella ripresa il City ne fa altri due: prima ancora Foden (48°), poi un'autorete di Berge (54°). Sull'1-5 sembra una partita senza storia e invece Iwobi (57°) e la doppietta di Samuel Chukwueze la riaprono con l'ex Milan che piazza la sua doppietta andando in gol al 72° e al 78°. Sul 4-5 niente più gol e il City, con grande sofferenza, porta a casa tre punti importanti che lo spingono a quota 28, a -2 dalla capolista Arsenal domani impegnata in casa contro il Brentford.