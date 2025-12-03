Chiesa da eroe: salva Slot così! Pari Liverpool, tonfo Chelsea e Arsenal ok

L'Arsenal torna alla vittoria e lo fa in casa contro il Brentford grazie alle reti di Merino e Saka: i Gunners rispondono così alla vittoria del Manchester City e si riportano a +5 in vetta alla classifica (32 punti). Sconfitta a sorpresa del Chelsea in casa del Leeds per 3-1: Bijol, Tanalka e Calvert-Lewin piegano i Blues di Maresca in gol con Pedro Neto. Il Liverpool sempre più in difficoltà non va oltre l'1-1 interno contro il Sunderland: ospiti in vantaggio con Talbi e ripresi subito dopo dall'autorete di Mukiele. In pieno recupero, esattamente al 94° minuto, Chiesa salva sulla linea, ad Alisson battuto, la palla della vittoria per gli ospiti.