Magassa risponde a Dalot: il Manchester United frena, solo pari con il West Ham

I Red Devils vengono raggiunti nel finale dalla formazione di Espirito Santo e falliscono l'aggancio al Chelsea di Maresca
2 min
Magassa risponde a Dalot: il Manchester United frena, solo pari con il West Ham

Termina in parità la sfida tra Manchester United e West Ham valida per il posticipo della 14ª giornata di Premier League. All'Old Trafford, al vantaggio di Diogo Dalot al 58' segue la rete di Soungoutou Magassa all'83' per il definitivo 1-1. Un risultato che segue la vittoria dei Red Devils sul campo del Crystal Palace e che nega alla formazione di Ruben Amorim l'aggancio al Chelsea di Enzo Maresca, che mercoledì 3 è uscito sconfitto dal campo del Leeds (3-1). La classifica vede infatti lo United ancora fuori dalla zona Europa con 22 punti e un ritardo di una lunghezza dal 5º posto. Gli uomini di Nuno Espirito Santo raccolgono invece 1 punto utile a ridurre il distacco dalla salvezza.

Il calendario di Amorim

L'agenda del Manchester United prevede ora la sfida esterna contro il Wolverhampton di lunedì 8 e a seguire il ritorno all'Old Trafford contro il Bournemouth in programma lunedì 15 a chiudere il girone di andata. Poi, i primi due appuntamenti del ritorno di campionato con Aston Villa (21/12) e Newcastle (26/12).

