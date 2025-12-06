Tuttosport.com
Aston Villa pazzesco, Arsenal steso all'ultimo respiro: Premier riaperta, e il City è lì!

I Villains battono la capolista al 95' con Guardiola che ringrazia e si mette in scia ai Gunners. Bene il Newcastle mentre il Chelsea non vince più
2 min
Aston VillaArsenalManchester City 
Aston Villa pazzesco, Arsenal steso all'ultimo respiro: Premier riaperta, e il City è lì! © APS

LONDRA (Inghilterra) -  Il big match di Premier League se lo aggiudica l'Aston Villa che batte a sorpresa 2-1 l'Arsenal capolista e si porta a -3 dalla vetta. La squadra di Emery è passata in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Cash, a inizio ripresa il pari di Trossard. Al 95' la rete di Buendia scatena la festa dell'Aston Villa, che infligge la seconda sconfitta stagionale ai Gunners di Arteta e riaccende la corsa al titolo perché il Manchester City di Guardiola domina per 3-0 il Sunderlad - con le reti di Ias (31'), Gvardiol (35') e Foden (65') - e si porta a soli due punti (33 a 31) dai Gunners.

Il Chelsea non vince più! Bene il Newcastle

Terza partita consecutiva senza vittoria per il Chelsea di Maresca che porta a casa il secondo pareggio, questa volta per 0-0 a casa del Bournemouth con i Blues ora al 4° posto a 8 punti dall'Arsenal capolista. Il Newcastle conquista la terza vittoria nelle ultime 4 partite battendo per 2-1 (Bruno Guimaraes al 31' e Gordon su rigore al 45'+8 per portarsi sul 2-0) il Burnely, bene anche il Tottenham che supera per 2-0 il Bretford con Xavi Simons autore dell'assist dell'1-0 di Richarlison (25') e poi autore della rete del 2-0 al 43'. Infine successo per 3-0 dell'Everton che in casa piega il Nottingham Forest.

 

 

 

Tutte le news di Premier League

