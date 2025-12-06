Aston Villa pazzesco, Arsenal steso all'ultimo respiro: Premier riaperta, e il City è lì!

LONDRA (Inghilterra) - Il big match di Premier League se lo aggiudica l'Aston Villa che batte a sorpresa 2-1 l'Arsenal capolista e si porta a -3 dalla vetta. La squadra di Emery è passata in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Cash, a inizio ripresa il pari di Trossard. Al 95' la rete di Buendia scatena la festa dell'Aston Villa, che infligge la seconda sconfitta stagionale ai Gunners di Arteta e riaccende la corsa al titolo perché il Manchester City di Guardiola domina per 3-0 il Sunderlad - con le reti di Ias (31'), Gvardiol (35') e Foden (65') - e si porta a soli due punti (33 a 31) dai Gunners.