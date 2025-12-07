Crystal Palace pazzesco: è quarto in Premier! West Ham, un punto per salvarsi dalla Serie B

Il Crystal Palace si porta a casa il derby londinese contro il Fulham vinto per 2-1 e vola al quarto posto in classifca a quota 26 punti, scavalcando di fatto il Chelsea di Maresca. La squadra di Glasner passa in vantaggio dopo 20 minuti di gioco grazie a Nketiah ma subisce il pari del Fulham con Wilson al minuto 31. Nel finale di gara arriva la zampata decisiva di Guehi che regala tre punti fondamentali per la zona Champions League. Pari per 1-1 tra Brighton e West Ham nella 15esima giornata della Premier League. Ospiti avanti con Bowen al 73', pareggio dei padroni di casa al 91' con Rutter. Un punto a testa, quindi, per le due formazioni: i primi si portano a 23 punti in classifica, mentre i secondi salgono a quota 13, conquistando un punto fondamentale per la lotta salvezza.
FA Cup, vincono Boreham e Walsall
Nei 64esimi di finale di FA Cup, il Macclesfield passa in trasferta sul campo dello Slough vincendo per 3-1 nei tempi supplementari. Qualificato anche il Boreham Wood che cala il tris al Newport; nessun problema anche per il Walsall che liquida in trasferta il Gateshead per 2-0.