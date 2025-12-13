Salah torna e incide, Slot respira: Liverpool ok col Brighton. Il Chelsea si rialza

LIVERPOOL (Inghilterra) - In quella che potrebbe essere stata l'ultima partita di Momo Salah ad Anfield il Liverpool torna a vincere. Dopo due pareggi consecutivi i campioni in carica ritrovano i 3 punti battendo il Brighton per 2-0 ne segno di Hugo Etikite. Neanche un minuto sul cronometro (47") che l'attaccante francese spacca la porta per l'2-0 Reds grazie all'imbucata di testa di Gomez figlia di un brutto errore di Minteh. Al 26' infortunio dell'assit-man Joe Gomez e Slot decide di mandare in campo l'uomo più atteso, Salah alla 421ª presenza in Reds! L'egiziano si fa vedere nel primo tempo ma è nel secondo che lascia il segno l'assist (battendo il calcio d'angolo) al 60' per la doppietta di Etikite che questa volta di testa non fallisce. Nel finale minuti anche per Federico Chiesa che al 91' ha una bell'occasione in contropiede per segnare ma l'ex Juve cerca Salah, lo trova, ma il numero 11 calcia male.